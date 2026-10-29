Caduto un elicottero militare italiano in Bosnia. Media locali: «Tre morti e 12 feriti»

Tragedia in Bosnia, dove questo pomeriggio è precipitato un elicottero italiano CH-47 impegnato nell’ambito dell’operazione EUFOR Althea. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento

La notizia è stata diffusa dal ministero della Difesa. «I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale», si legge nella nota.

Secondo i media locali, che hanno citato il sindaco Siniša Milic di Brcko, il bilancio sarebbe di tre morti e 12 feriti. «Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta», ha aggiunto il primo cittadino.

Anche la missione EUFOR, nell’ambito del quale l’elicottero e il personale a bordo erano schierati, ha affermato che vi sono «diversi morti» e feriti, ma non ha dato numeri precisi.

L’agenzia Fena ha riportato le dichiarazioni del portavoce del Centro sanitario di Brcko, Salih Ibrahimbegovic, che ha confermato il bilancio fatto dal sindaco Milic, aggiungendo che uno dei feriti versa in condizioni critiche e che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione, La segnalazione dell’incidente è giunta alle 16:00, facendo scattare l’immediato intervento delle squadre di soccorso medico disponibili.