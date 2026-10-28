Nuoro, blitz della polizia: sequestrati dinamite, armi e 13 kg di droga

Un attentato dinamitardo sventato, un arresto e sette denunce. È il bilancio della maxi operazione condotta dalla polizia di Stato tra Nuoro e Orgosolo, dove sono state sequestrate armi, materiale esplodente e ingenti quantitativi di droga.

Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli otto indagati, gli agenti hanno trovato sei fucili da caccia, tre dei quali semiautomatici, tutti con la matricola abrasa.

Sequestrati anche 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo, otto detonatori, un chilogrammo di cocaina, 12 chilogrammi di marijuana e 5.000 euro in contanti.

Secondo gli inquirenti, la dinamite, che presentava trasudazioni ed era altamente instabile, sarebbe stata pronta per essere utilizzata in un attentato. Il materiale esplodente è stato fatto brillare in un luogo sicuro.