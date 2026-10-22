Rocca di Papa, finto carabiniere chiama un militare vero: fermato un 21enne

Il giovane, originario della Campania, è gravemente indiziato di tentata estorsione. È stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Frascati dopo essersi presentato a casa della vittima, un militare in servizio.

Il copione era quello del «finto carabiniere»: convincere la vittima che la sua auto fosse stata utilizzata per una rapina e che fosse necessario controllare i preziosi custoditi in casa, per verificare che non fossero il provento del presunto colpo.

Questa volta, però, il piano si è scontrato con la persona sbagliata. La chiamata era infatti diretta a un vero carabiniere in servizio presso la caserma di Frascati. Il militare ha intuito il tentativo di raggiro, ha finto di crederci e ha assecondato le richieste del truffatore, aspettandolo a casa.

Quando il giovane si è presentato, è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Frascati, che hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 21enne campano, gravemente indiziato di tentata estorsione.