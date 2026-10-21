Ciclone Harry, Falcone (FI): «Dall’Ue 75 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria»

«75 milioni di euro dall’Europa per Sicilia, Sardegna e Calabria, da tradurre in interventi concreti, ricostruzioni in primis». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in un’intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, durante la quale si è discusso e votato sui fondi stanziati in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry.

Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri
Cronaca

Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri

Riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo il fine settimana di saccheggi e devastazioni. Al tavolo il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine. Presente anche il leader della Lega, la cui partecipazione non era stata annunciata.