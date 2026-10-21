Ciclone Harry, Falcone (FI): «Dall’Ue 75 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria»

«75 milioni di euro dall’Europa per Sicilia, Sardegna e Calabria, da tradurre in interventi concreti, ricostruzioni in primis». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in un’intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, durante la quale si è discusso e votato sui fondi stanziati in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry.