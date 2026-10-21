Ciclone Harry, Falcone (FI): «Dall’Ue 75 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria»

«75 milioni di euro dall’Europa per Sicilia, Sardegna e Calabria, da tradurre in interventi concreti, ricostruzioni in primis». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in un’intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, durante la quale si è discusso e votato sui fondi stanziati in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry.
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Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri
Riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo il fine settimana di saccheggi e devastazioni. Al tavolo il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine. Presente anche il leader della Lega, la cui partecipazione non era stata annunciata.
Controlli a tappeto in piazza Duomo dopo i disordini. Salvini: «Grazie alle forze dell’ordine»
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«C’è una bomba sull’aereo». Volo Malpensa-Jeddah costretto a un atterraggio di emergenza
L'allarme è stato lanciato da una donna in evidente stato di agitazione. Le verifiche degli specialisti hanno dato esito negativo.
Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso
Serrande abbassate per Prada, Gucci, Dior, Dolce&Gabbana e altri marchi dopo la guerriglia e i saccheggi del fine settimana. Polizia schierata agli incroci con via Manzoni e corso Matteotti.
Autotrasportatori in piazza a Bari: «Il caro carburante ricadrà sui consumatori»
Tafuni (Acar): «Duemila euro in più al mese per ogni mezzo». Ragone chiede alla Regione un tavolo tecnico permanente per affrontare i rincari e ottenere risposte concrete.
Roma, sequestrati 210 kg di hashish nascosti in 15 kayak gonfiabili
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno intercettato a Fiumicino una spedizione dagli Stati Uniti diretta a un rivenditore di articoli sportivi nella Capitale. Due persone sono state arrestate durante la consegna controllata.
Milano devastata, ecco i volti dei saccheggiatori
Le immagini più dure delle violenze che hanno sconvolto il centro di Milano tra sabato 17 e domenica 18 ottobre: negozi saccheggiati, vetrine distrutte e i volti dei giovani ripresi durante gli assalti.