Milano, Procaccini: «Violenza fine a se stessa, nessuna giustificazione politica»

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha condannato gli episodi di violenza nel capoluogo lombardo: «È criminalità». Lo ha dichiarato in un’intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.
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Blitz tra i camionisti: 71 denunciati. Oggi decreto per Tir e agricoltori
Oggi arriva un decreto con altre risorse per gli autotrasportatori. Il fronte della protesta si divide, ma molti camionisti continuano a bloccare le strade. Problemi pure per i mezzi di soccorso. Piantedosi ai prefetti: «Massima attenzione alle infiltrazioni criminali».
Le chat dei maranza: «Rubiamo i borsoni ai negri»
Le schermate delle conversazioni mostrano i piani dei giovanissimi per assaltare i negozi durante le manifestazioni. «Footlocker prima tappa», scrivono nella chat, mentre si organizzano per dividersi e portare via la merce.
Prato, l’aggressione con machete e roncola ripresa dalle telecamere
Le immagini della violenta aggressione davanti a un ristorante nella Chinatown di Prato: un uomo colpito con armi da taglio, mentre un complice avrebbe impedito a un’altra persona di intervenire.
Scontri a Milano, Vannacci: «Li andremo a prendere uno a uno nelle case»
Il leader di Futuro Nazionale interviene in videocollegamento alla conferenza stampa sulla sicurezza e torna sulle devastazioni di Milano: «Queste violenze sono terrorismo».
Controlli a tappeto in piazza Duomo dopo i disordini. Salvini: «Grazie alle forze dell’ordine»
Polizia e carabinieri identificano i ragazzi in centro dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana. L’annunciata nuova manifestazione, circolata sui social, si è rivelata un flop. Il ministro Salvini è arrivato in piazza per ringraziare gli agenti.
«C’è una bomba sull’aereo». Volo Malpensa-Jeddah costretto a un atterraggio di emergenza
L'allarme è stato lanciato da una donna in evidente stato di agitazione. Le verifiche degli specialisti hanno dato esito negativo.
Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso
Serrande abbassate per Prada, Gucci, Dior, Dolce&Gabbana e altri marchi dopo la guerriglia e i saccheggi del fine settimana. Polizia schierata agli incroci con via Manzoni e corso Matteotti.