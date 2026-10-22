Milano, Procaccini: «Violenza fine a se stessa, nessuna giustificazione politica»

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha condannato gli episodi di violenza nel capoluogo lombardo: «È criminalità». Lo ha dichiarato in un’intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.

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Le chat dei maranza: «Rubiamo i borsoni ai negri»

Le schermate delle conversazioni mostrano i piani dei giovanissimi per assaltare i negozi durante le manifestazioni. «Footlocker prima tappa», scrivono nella chat, mentre si organizzano per dividersi e portare via la merce.