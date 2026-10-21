Le chat dei maranza: «Rubiamo i borsoni ai negri»

«Più tappe facciamo più roba prendiamo». Nelle chat dei maranza spuntano liste di negozi da assaltare, strategie per organizzare i furti e inviti ad aspettare le manifestazioni per entrare in azione. Nel video, le schermate dei messaggi in cui i ragazzi discutono di saccheggi e individuano i bersagli, da Foot Locker agli altri negozi di abbigliamento e tecnologia.