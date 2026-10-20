Momenti di terrore, ieri sera, su un volo della compagnia a basso costo Flynas partito da Milano Malpensa e diretto a Jeddah, in Arabia Saudita. Una passeggera in forte stato di agitazione ha lanciato un allarme bomba, costringendo l’aereo ad un atterraggio di emergenza a Roma Fiumicino attorno alle 15:35.

Il capitano ha dirottato il volo verso lo scalo romano e, non appena il mezzo ha toccato terra nell’aeroporto della capitale, è scattato il protocollo internazionale di sicurezza. Il velivolo è stato posizionato in una zona isolata della pista, per consentire l’evacuazione urgente degli 83 passeggeri e dei 10 membri dell’equipaggio. Specialisti della Polizia di Stato hanno effettuato controlli minuziosi, con l’ausilio delle unità cinofile, sia in cabina, sia sui bagagli nella stiva. Il lavoro degli agenti si è concluso attorno alle 18:30 con esito negativo. A bordo dell’aereo, dunque, non vi era nessun ordigno o materiale pericoloso.

La donna che ha causato il panico è stata presa in consegna dalle autorità, per gli accertamenti del caso e la ricostruzione di quanto accaduto. Non è ancora chiaro il motivo per cui abbia fatto scattare l’allarme. I passeggeri, invece, sono ripariti con un nuovo volo nella notte.

L’allerta per gli attentati islamisti in tutta Europa

Non stupisce che l’allarme lanciato dalla donna sia stato immediatamente preso sul serio. Sono passati appena 20 giorni, infatti, dal tentativo di dirottamento del volo FlyDubai diretto a Tel Aviv ad opera del copilota, un omanita estremista islamico. Un evento, questo, che ha riportato immediatamente alla memoria l’11 settembre e l’epoca più buia del terrorismo di matrice islamista. E in tutto l’Occidente è alta l’allerta per possibili attacchi di soggetti radicalizzati, legati a gruppi terroristici o al regime iraniano.

Proprio in Italia e sempre nella giornata di ieri, 100 istituti scolastici hanno ricevuto delle mail, tutte provenienti dallo stesso indirizzo, in cui erano contenuti riferimenti all’instaurazione della legge della Sharia nel nostro Paese e ad una serie di attentati terroristici in tutto il territorio nazionale, attraverso l’utilizzo di ordigni contenenti nitrato d’ammonio. Quasi 2000 studenti in vari istituti del Veneto e dell’Emilia Romagan sono stati evacuati, mentre poliziotti e carabinieri hanno effettuato operazioni di bonifica e verifica senza trovare alcuna bomba. Non è ancora chiara l’origine delle mail minatorie, ne chi si nasconda dietro ai messaggi.