Non è stata una semplice rissa tra tifosi, ma uno scontro in piena carreggiata, con bastoni, petardi, fumogeni e materiale pirotecnico. Un mezzo è stato dato alle fiamme e l’Autostrada del Sole è rimasta chiusa per circa 45 minuti. E non è neppure il primo episodio del genere registrato in Toscana nell’arco di poche ore.

L’ennesimo pomeriggio di violenza legato al mondo degli ultras si è consumato domenica sera lungo l’autostrada A1, all’altezza di Calenzano, in provincia di Firenze. A fronteggiarsi sono stati gruppi di sostenitori del Napoli e della Fiorentina, entrambi di ritorno dalle trasferte delle rispettive squadre. I partenopei rientravano dalla partita contro il Sassuolo, disputata a Reggio Emilia, mentre i tifosi viola provenivano da Udine.

Il contatto tra le due fazioni è avvenuto poco prima delle 20, nei pressi dell’area di servizio Bisenzio. Decine di giovani si sono affrontati direttamente sulla carreggiata, utilizzando bastoni, fumogeni, petardi e materiale pirotecnico. La violenza degli scontri ha provocato anche l’incendio di un mezzo, senza che al momento sia stata chiarita con certezza la sua tipologia.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario un massiccio intervento delle forze dell’ordine, con la polizia stradale impegnata nella gestione dell’emergenza e nel ripristino delle condizioni di sicurezza.

A1 chiusa per 45 minuti: disagi per gli automobilisti

La situazione ha richiesto la chiusura temporanea dell’Autostrada del Sole nel tratto compreso tra il bivio A1 Variante e il casello di Calenzano, in direzione sud. Il blocco è durato circa 45 minuti, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e disagi per gli automobilisti estranei alla vicenda, rimasti coinvolti nelle conseguenze della guerriglia.

L’autostrada è stata successivamente riaperta, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine alle agenzie di stampa, non risultavano persone ferite negli scontri tra le due tifoserie.

Resta da ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e da individuare le responsabilità individuali. Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno chiarire anche le circostanze che hanno portato al contatto tra i gruppi e all’incendio del mezzo.

Poche ore prima altri scontri sulla Firenze-Siena

L’episodio di Calenzano non è stato l’unico fatto di violenza registrato domenica in Toscana. Poche ore prima, intorno alle 17, un’altra aggressione tra gruppi di tifosi si era verificata sulla Firenze-Siena, all’altezza di Colle Val d’Elsa.

A fronteggiarsi erano stati i sostenitori degli Herons Basket Montecatini, diretti a Siena per il derby di pallacanestro contro la Mens Sana, e quelli della Ternana, di ritorno dalla trasferta contro il San Donato Tavarnelle. Anche in questo caso sarebbero stati utilizzati bastoni e altri oggetti contundenti.

Il bilancio è stato di due feriti. Due dei tre minivan sui quali viaggiavano i tifosi di Montecatini sono rimasti gravemente danneggiati.

Una sequenza di episodi che riporta al centro il problema della sicurezza negli spostamenti delle tifoserie organizzate. Non soltanto all’interno degli stadi, dunque, ma anche lungo le autostrade e le strade percorse dai gruppi di sostenitori per raggiungere le località delle partite.

Il nodo dei controlli durante le trasferte

Per la partita Sassuolo-Napoli, disputata nel pomeriggio a Reggio Emilia, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva segnalato la presenza di profili di rischio, indicando alcune misure precauzionali per la gestione dei tifosi ospiti.

Le prescrizioni riguardavano in particolare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, limitata al settore ospiti e subordinata al possesso della fidelity card del Napoli, oltre al potenziamento dello stewarding e dei controlli di prefiltraggio e filtraggio.

Misure riferite alla gestione dell’accesso allo stadio, che non hanno impedito il successivo contatto tra gruppi di tifosi lungo il percorso di rientro. È proprio la sicurezza degli spostamenti a rappresentare uno dei nodi più delicati: le trasferte non si esauriscono all’interno degli impianti sportivi e le autostrade, le aree di servizio e i punti di sosta possono diventare luoghi di incontro tra gruppi organizzati anche lontano dagli stadi.

La sequenza di episodi registrata in Toscana rende evidente quanto sia importante rafforzare la prevenzione e individuare i responsabili, affinché le conseguenze della violenza non continuino a ricadere anche su chi viaggia per lavoro o per necessità. Perché bloccare un’autostrada e mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti non può diventare un prezzo da pagare per una partita.