Qual è il colmo per una costola della Chiesa che ha il compito di promuovere solidarietà, giustizia sociale e aiuto ai poveri? Ricevere un immobile e venderlo a una società di affari che a stretto giro sfratta famiglie e artigiani che abitavano in quel palazzo da una vita.

E per un sindaco di sinistra che ha fatto della battaglia agli affitti brevi e della ripopolazione del centro una ragion di vita? Veder pullulare tutt’intorno resort di lusso e nuove strutture che fanno della transitorietà della permanenza in città la cifra del loro business.

La vendita dell’immobile di Borgo Santi Apostoli

Bisogna unire questi due paradossi per capire l’ultimo episodio di ordinaria follia abitativa che ha colpito la città di Firenze. E per entrarci bene dentro è necessario iniziare dal principio e dall’ente caritatevole, la Caritas appunto. L’immobile della discordia è un edificio storico del centralissima Borgo Santi Apostoli, al numero 6. Immobile donato da un privato all’Opera Pia Cucina Economica Popolare, storica istituzione assistenziale fiorentina che forniva pasti caldi a prezzi stracciati alle fasce più povere della popolazione. E fin qui nessun problema. I problemi nascono con il conferimento (una sorta di fusione) nel periodo del Covid alla Fondazione Solidarietà Caritas che a sua volta cede il fabbricato, siamo nel 2024, alla immobiliare Cps spa. Che versa un corrispettivo (circa 4 milioni di euro) e decide di fare quello che il suo core business le impone: guadagnare dall’investimento.

Gli sfratti di artigiani e famiglie

Nel frattempo, siamo nel 2023, la Caritas aveva inviato le prime lettere di sfratto agli inquilini, per lo più artigiani orafi che lavorano e hanno i loro laboratori in loco da una vita, con l’aggiunta di una famiglia. Al termine del contratto, bisogna andar via. Tutto secondo legge, ci mancherebbe, e anche in coerenza con l’attività degli acquirenti: gestire immobili nel centro storico.

Chiaro quindi che i prezzi «caritatevoli» che venivano applicati prima non hanno più ragion d’essere e che di fronte alle richieste degli inquilini di restare al loro posto si sia alzato un muro.

C’è chi ha il suo spazio in Santi Apostoli dal 1966 e chi è arrivato più di recente, una decina di anni fa, e adesso è costretto a lasciare il centro della città senza avere alternative.

La polemica sugli affitti brevi e il centro storico

E qui viene fuori la seconda parte del paradosso. Quello che parte dall’ex sindaco e oggi europarlamentare dem Dario Nardella e arriva all’attuale primo cittadino, Sara Funaro: ma la battaglia senza quartieri ad Airbnb ed affitti brevi non doveva avere proprio lo scopo opposto? Non doveva servire a restituire ai fiorentini il centro della città? Come mai invece ora è tutto un fiorire e un’inaugurazione di resort di lusso e nuovi agglomerati abitativi destinati a locazioni che se non sono brevi sono comunque transitorie?

La replica della Caritas e le ragioni della vendita

Lungi dal sindaco abbozzare una risposta. Replica invece la Caritas, che interpellata dal Corriere Fiorentino, che ha raccontato con dovizia di particolari tutta la vicenda, si rifugia nel solito gioco del rimpallo delle responsabilità. «Nel 2024», spiega Marco Seracini che è diventato presidente dell’ente nel luglio del 2025, «la Fondazione decise di vendere l’immobile perché si rese conto che, per tipologia e centralità della struttura, non risultava utilizzabile per i propri servizi». Quali? «Centri di accoglienza straordinaria per migranti o appartamenti destinati all’accoglienza dei minori». Non solo. «In più», continua il commercialista nominato dall’arcivescovo di Firenze, «i canoni di locazione erano molto bassi, le manutenzioni assai onerose e gli introiti appena sufficienti a coprire il pagamento dell’Imu e delle altre imposte».

E quindi? «Il precedente consiglio di amministrazione della Fondazione», spiega ancora Seracini, «decise di vendere il palazzo con l’obiettivo di destinare parte del ricavato all’acquisto di un altro immobile a Scandicci, che già ospitava strutture di accoglienza Caritas e per il quale fino a quel momento pagavamo un affitto oneroso, così da garantire la continuità dei nostri servizi di accoglienza, e utilizzare il restante per sostenere le attività ordinarie della Fondazione».

Le spiegazioni dell’ente e il futuro degli inquilini

Certo, tutto chiaro. L’accoglienza e l’ordinaria amministrazione prima di tutto, ma pensare anche agli artigiani e alle famiglie italiane che da anni lavoravano e vivevano con canoni evidentemente «comodi» nel centro della città non rappresentava una priorità?

«Quando l’immobile fu messo in vendita», si giustifica ancora l’ex presidente dell’ASP Montedomini, altra azienda pubblica finita nelle polemiche per gli affitti brevi (in un’epoca diversa da quella Seracini), «non ci fu una corsa all’acquisto. L’attuale proprietario fu l’unico a farsi avanti e a presentare un’offerta. Allora non ci furono alternative per la Fondazione».

E così la Caritas ha passato la patata bollente agli artigiani e a una famiglia che tra poche settimane si ritroveranno senza un posto dove vivere o lavorare e senza alternative minimamente decenti da seguire. Da un ente caritatevole sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di diverso.