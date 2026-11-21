Un drone privato avrebbe sorvolato senza autorizzazione la base militare statunitense di Sigonella, nel Catanese, facendo scattare l’allarme nella notte. È l’ipotesi al momento più accreditata, confermata informalmente da fonti della base.

L’avvistamento e l’allarme nella base

La segnalazione della presenza di velivoli teleguidati non identificati sopra le piste e gli alloggi del personale americano era stata diffusa dall’account X DefenceGeek. L’avvistamento del drone civile avrebbe fatto scattare il protocollo di sicurezza, che prevede l’intercettazione del segnale tra il radiocomando e il velivolo e la contestuale messa in sicurezza delle piste. Le procedure comportano la sospensione dei decolli e l’indicazione agli aerei in avvicinamento di attendere in circuiti di attesa oppure di dirottare verso aeroporti alternativi.

Secondo i media, a un KC-135 Stratotanker, un aereo cisterna in volo verso Sigonella, sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano. Il velivolo avrebbe poi raggiunto regolarmente la base siciliana. Non è ancora chiaro se la procedura sia stata effettivamente attivata o se si sia trattato di un falso allarme.

Gli accertamenti dopo la segnalazione

Dopo la segnalazione, la base ha avviato tutti gli accertamenti del caso e adottato le precauzioni previste in situazioni di «ingaggio». Secondo alcuni media, anche altri voli militari avrebbero cambiato rotta, mentre l’allerta della sera precedente avrebbe riguardato sia la base sia gli alloggi del personale.

Al momento non ci sarebbero elementi per ipotizzare una minaccia più grave: il sorvolo non autorizzato da parte di un drone privato resta la pista principale.