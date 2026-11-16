Nuova ondata di mailbombing: «Esplosione tra 40 minuti». Le scuole non evacuano

Nuova ondata di mail con allarmi bomba, che avrebbe coinvolto circa un centinaio di istituti. Al momento, secondo quanto si apprende dal Viminale, non ci sono state ancora delle evacuazioni. Anche questa volta nei messaggi, tutti identici, si parla di ordigni che dovrebbero esplodere «tra 40 minuti» e pieni di una miscela tossica.

L’autore di questo mailbombing si è firmato M.A., iniziali che ricordano Mikhail Andropov, il soggetto dietro alle ondate precedenti.

Il testo della nuova mail: «Miscela tossica nelle provviste»

«Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro», si legge nelle mail. «Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza».

«L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna. M.A», conclude il messaggio. Sono in corso le verifiche, ma anche in questo caso sembra configurarsi un allarme fasullo, così come in tutti gli altri casi.

Mailbombing, attacchi hacker e furto di informazioni private

Nelle ultime settimane, invii massivi di email del genere hanno coinvolto aeroporti e istituti scolastici. La settimana scorsa, ben 6.000 scuole in tutta Italia sono state colpite, e migliaia di studenti hanno dovuto evacuare le strutture.

A questi episodi di mailbombin, si aggiungono anche attacchi hacker a diverse parti dell’infrastruttura civile europea, come i supermercati, il che ha sollevato dubbi e preoccupazioni sulla tenuta digitale del Vecchio Continente e sulla sua debolezza di fronte ad incursioni cyber di soggetti ignoti, e la diffusione di informazioni private di varie personalità di spicco, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Lo spauracchio della Russia

Le cancellerie dell’Unione hanno puntato il dito contro una regia comune dietro a tutti gli attacchi, coordinata ovviamente dal Cremlino, visto che ormai la lunga mano della Russia deve essere dietro a tutto.

L’ipotesi, però, è stata confutata dalle autorità francesi, che hanno accusato invece l’Iran di aver hackerato i frigoriferi dei supermercati nel territorio d’Oltralpe.