In Italia erano le 8:40 di mercoledì 12 novembre 2003 quando a 3.500 km di distanza, a Nassirya nel Sudest dell’Iraq una devastante esplosione sconvolse la base militare italiana Maestrale.

Un attentato suicida portato a termine da terroristi legati ad Al-Qaeda spezzò le vite di 17 militari e 2 civili. Un camion cisterna con a bordo circa 300 kg di tritolo misto a liquido infiammabile si era avvicinato a forte velocità al carraio della base.

Accortosi del pericolo, l’appuntato dei carabinieri Andrea Filippa scaricò la sua arma contro la cabina del camion, uccidendo i due terroristi prima che potessero sfondare le barriere di ingresso. Il mezzo, privo di controllo, si arrestò nella recinzione perimetrale a fianco dell’accesso e poco dopo esplose, distruggendo la facciata della caserma e innescando un incendio che fece deflagrare anche il deposito munizioni.

17 carabinieri appartenenti a diversi reparti tra cui il 13° Rgt. «Friuli Venezia Giulia», 12°Btg «Sicilia», dei Comandi provinciali di Palermo, Asti, Mantova, del Racis di Roma e Ris di Messina rimasero uccisi insieme a 5 uomini dell’Esercito appartenenti alla brigata «Sassari».

Due le vittime civili, un regista presente per girare un documentario sull’attività dei militari italiani in Iraq e un funzionario del Ministero degli Affari Esteri.

Gli italiani si trovavano a Nassirya per l’Operazione «Antica Babilonia», parte della forza multinazionale schierata dopo la caduta del regime di Saddam Hussein con compiti di peacekeeping, addestramento delle forze del nuovo Iraq e per la sicurezza di popolazione ed infrastrutture contro le milizie amate del Mahdi Muqtada Al-Sadr.

I funerali delle vittime di Nassirya si sono svolti a Roma in forma solenne il 18 novembre 2003 alla presenza del presidente della Repubblica Ciampi e dell’allora premier Berlusconi. Circa 300.000 persone omaggiarono le salme alla camera ardente nei due giorni precedenti.

La missione Antica Babilonia è terminata il 1°dicembre 2006. Altri caduti seguirono alle vittime di Nassirya per un totale di 33 morti durante i tre anni della presenza militare italiana in Iraq.