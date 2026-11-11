Eicma, la Gdf sequestra moto cinesi e ricambi contraffatti

Tre interventi della Guardia di Finanza contro la contraffazione all’83ª edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale del ciclo, del motociclo e degli accessori, che si è svolta dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano, a Rho. I militari del Comando provinciale di Milano hanno sequestrato componenti di carrozzeria e motociclette risultati copie illegali di modelli brevettati.

I primi due interventi, condotti dalla Compagnia di Rho, hanno riguardato altrettanti stand di espositori cinesi.

Carene copiate da Honda: sequestrati i componenti negli stand cinesi

Grazie anche alla collaborazione dei periti aziendali, le Fiamme Gialle hanno accertato che alcune carene esposte riproducevano il design registrato dalla casa costruttrice Honda. I componenti contraffatti sono stati rimossi dagli stand e sottoposti a sequestro penale.

Il terzo intervento ha interessato un’azienda italiana che importa e commercializza veicoli di nuova generazione.

Due moto elettriche contraffatte nel mirino delle Fiamme Gialle

I finanzieri hanno individuato e sequestrato due motociclette elettriche prodotte in Cina, pronte per essere presentate al pubblico e agli operatori internazionali. Gli accertamenti tecnici hanno stabilito che i mezzi riproducevano modelli brevettati da un’altra casa costruttrice cinese.

I rappresentanti delle società segnalati alla Procura di Milano

Al termine delle operazioni, i rappresentanti legali delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura di Milano per le ipotesi di reato legate alla contraffazione di marchi e brevetti e all’introduzione e al commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

Gli interventi rientrano nell’attività di tutela della proprietà industriale e intellettuale svolta dalla Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle manifestazioni fieristiche e ai settori maggiormente esposti al rischio di contraffazione.

L’obiettivo è proteggere gli investimenti delle aziende e impedire che prodotti contraffatti alterino le regole del mercato, danneggiando gli operatori economici e i consumatori.