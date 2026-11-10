Foggia, assalto al portavalori con esplosivo e kalashnikov: banda in fuga

Assalto a un furgone portavalori questa mattina sulla statale 16, nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Foggia. Almeno quattro rapinatori con il volto coperto hanno utilizzato dell’esplosivo per far saltare il portellone del mezzo della ditta Battistolli, poi hanno sparato numerosi colpi con i kalashnikov.

La banda ha cosparso la strada di chiodi a tre punte, incendiato due auto e piazzato un autobus rubato sulla corsia opposta per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. I banditi sarebbero riusciti a impossessarsi del denaro, ma il bottino è ancora da quantificare.