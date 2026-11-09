Attacco hacker, colpita l’Antimafia: si teme il furto di dati sensibili

È stato segnalato un altro attacco hacker contro il nostro Paese. Questa volta a finire nel mirino è stata la Direzione investigativa antimafia. L’episodio è stato accertato questa mattina e sono attualmente in corso le verifiche per risalire ai responsabili dell’azione.

Al momento non è da escludere che il gesto sia connesso al prossimo vertice delle polizie europee, organizzato per analizzare i recenti hackeraggi su più fronti in diversi Paesi da parte di gruppi che hanno colpito catene commerciali, aziende di trasporti pubblici, strutture sanitarie, e che hanno diffuso falsi allarmi bomba, costringendo diverse scuole a evacuare e alcuni voli ad atterraggi di emergenza.

I responsabili dell’attacco alla Dia non sono stati ancora identificati e non è chiaro quali danni abbiamo provocato. Secondo una prima segnalazione apparsa sui social, la cyberincursione è stata descritta come «data leak», ovvero un’esfiltrazione di dati.

Il G7 a Parigi e il vertice al Viminale: la risposta europea agli attacchi hacker

Oggi a Parigi si terrà il G7 e, su iniziativa del nostro Paese, si discuterà anche di guerra ibrida. «Ci sarà il ministro degli Esteri ucraino e affronteremo anche con lui una questione che non riguarda solo l’Italia ma l’Europa e l’occidente. Non ci facciamo intimorire, siamo in grado di respingere gli attacchi degli hacker filorussi e difendere i nostri dati sensibili, ma serve una risposta coordinata», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Domani al Viminale, invece, vi sarà un vertice per monitorare i sistemi informatici ancora vulnerabili, mettere sul tavolo nuovi protocolli per le infrastrutture che necessitano più protezione e valutare delle piste investigative sui recenti attacchi informatici.

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, riunirà quindi i capi delle forze di polizia e dei servizi di intelligence per lavorare sulla prevenzione e capire origine e provenienze dell’offensiva hacker degli ultimi giorni.