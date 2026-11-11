Cartolina da un lager nazista ritrovata dopo 80 anni torna alla famiglia

Una cartolina scritta nel 1944 da un militare italiano internato in un lager nazista è tornata alla famiglia dopo 80 anni. A firmarla era Paolo Soldano, catturato e deportato dopo l’8 settembre 1943. La missiva, destinata ai suoi familiari nel Cuneese, non era mai arrivata a destinazione.

Soldano sopravvisse alla prigionia e riuscì a tornare in Italia, dove riprese la propria vita. La cartolina è stata recuperata dall’Associazione Nazionale Ex Internati (Anei), grazie a un collezionista di Brescia che aveva raccolto nel tempo lettere spedite dai lager e ha deciso di restituirle ai discendenti dei mittenti.

«La cartolina ci è stata consegnata da un signore di Brescia che collezionava lettere spedite dai lager e che ha deciso di farle arrivare ai discendenti», ha spiegato Ico Ferrero, segretario della sezione torinese dell’Anei.

Per la famiglia Soldano, il ritrovamento ha il valore di una testimonianza diretta della storia del padre. «È un ricordo di mio papà e di come ha vissuto quando era prigioniero in Slovenia e poi in Cecoslovacchia. Dopo tutte le vicissitudini, dopo 80 anni è tornata da noi», ha raccontato Milena Soldano, una delle figlie.