Cracovia, italiano sopravvissuto alla sparatoria: «Ho pensato di morire»

«Per qualche minuto ho pensato di morire». È il racconto di Roberto Di Matteo, modenese che si trovava a Cracovia durante la sparatoria in cui sei persone sono state uccise e altre 16 ferite. In piazza del Mercato, a pochi metri dall’attentatore, ha sentito i colpi di pistola e visto la folla fuggire. Insieme agli amici ha cercato riparo in un bar, ma nel caos il gruppo si è anche disperso. «Sono momenti che difficilmente si possono dimenticare», ha raccontato.