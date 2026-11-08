Albania, scontri a Tirana: pietre contro la polizia e cassonetti in fiamme

Tensione a Tirana durante una nuova manifestazione contro il governo del premier Edi Rama. I dimostranti hanno lanciato pietre contro le forze dell’ordine e incendiato alcuni cassonetti. La polizia ha risposto utilizzando un idrante per disperdere la folla. Le proteste, iniziate a maggio contro un progetto per la costruzione di un hotel di lusso in una riserva naturale, si sono progressivamente trasformate in scontri sempre più frequenti. Il progetto è legato alla famiglia del presidente americano Donald Trump.