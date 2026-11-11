Mikhail Andropov e il «Misoginistan»: chi c’è dietro alle mail inviate alle scuole

Mail minatorie, minacce di ordigni esplosivi in seimila istituti costretti ad evacuare e persino il riferimento ad un possibile attentato alla vita del premier Giorgia Meloni. L’Italia è stata di nuovo travolta da uno di quegli attacchi che ormai viene fatto rientrare all’interno della multiforme «guerra ibrida».

Ma chi si nasconde dietro a quanto accaduto oggi? Nelle mail anonime recapitate agli istituti scolastici si legge questo: «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. Uno posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro».

Un messaggio con nomi e riferimenti che, al di là del panico che hanno scatenato e delle minacce, poi rivelatisi infondata, suscitano molte domande.

Chi si nasconde dietro alle mail inviate nelle scuole

Partiamo dal nome che il soggetto si è dato, Mikhail Andropov. Era già stato messo come firma delle mail mandate ad inizio novembre in diversi aeroporti, e che avevano portato numerosi voli a compiere atterraggi di emergenza.

Fa pensare immediatamente a una provenienza dal mondo slavo e riporta alla mente Jurij Vladimirovič Andropov, segretario generale del Partito comunista dell’Unione sovietica dal 12 novembre 1982 al 9 febbraio 1984 e direttore del Kgb.

Di quest’uomo, l’ex tenente generale dei servizi segreti della Romania comunista Ion Mihai Pacepa tracciò un ritratto inquietante: «In Occidente Andropov, se è ricordato, è per la sua brutale repressione della dissidenza politica in patria e per il suo ruolo nella pianificazione dell’invasione della Cecoslovacchia nel 1968. Al contrario, i leader dei servizi di intelligence del Patto di Varsavia, quando io ero uno di loro, consideravano Andropov l’uomo che sostituì il Kgb al Partito Comunista nel governo dell’Unione Sovietica».

Che l’hacker sia un nostalgico dell’Urss? O che voglia rendere omaggio alla figura di Andropov? Non lo sappiamo e difficilmente si arriverà ad una risposta, considerando la capacità del soggetto – o dei soggetti – di nascondersi nel sottobosco della rete e di far perdere le proprie tracce. Le mail arrivate oggi, per esempio, sono partite da un indirizzo di Taiwan.

Lo Stato del «Misoginistan» e la provincia ottomana

Un altro elemento interessante è il «Misoginistan», uno stato ovviamente inesistente ma che si ricollega allo «Stato maschile» e agli attentati contro «il regime femminista». Da possibili hacker russi, passiamo quindi ad un ipotetico coinvolgimento del mondo incel?

Difficile. Teoria più probabile è che chiunque abbia inviato queste mail abbia fatto una miscela di concetti e rivendicazioni volte a creare confusione. E questo trova riscontro anche nell’utilizzo della parola «vilayat», molto simila a «vilayet», un termine che indicava una suddivisione amministrativa nel tardo impero ottomano.

L’accozzaglia di concetti che lasciano più domande che risposte

Quindi, ricapitolando, abbiamo forse uno slavo che potrebbe voler richiamare un ex presidente dell’Unione sovietica, affiliato al mondo del «Male State» e autoproclamatosi leader di una provincia indicata con un nome turco.

Troppi riferimenti diversi che, messi insieme, potrebbero quasi sembrare ridicoli, se non fosse che migliaia di studenti oggi sono stati costretti ad evacuare per minacce di attentati.

È possibile che si sia trattato di un attacco da parte di un gruppo «strutturato» e volto a creare il panico, o un tentativo da parte di qualcuno di cavalcare di nuovo l’onda delle tensioni del periodo, come già fatto con le mail agli aeroporti. E anche in questo caso, potrebbe non trattarsi delle stesse persone.