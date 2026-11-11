Allarme bomba nelle scuole, le immagini delle evacuazioni

Una nuova ondata di allarmi bomba ha coinvolto centinaia di scuole in diverse città italiane, costringendo all’evacuazione di studenti e personale. Le segnalazioni sono arrivate attraverso una mail anonima recapitata a numerosi istituti della penisola. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare le bonifiche, che finora hanno dato tutte esito negativo.

Episodi analoghi si erano già verificati nei giorni scorsi, quando una comunicazione dello stesso tenore era stata recapitata a 280 dirigenti scolastici. Anche in questa occasione, dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi che facciano ritenere concreto il pericolo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi.