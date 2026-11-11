Macellazione clandestina di cavalli nel Siracusano, sequestri per 2 milioni

Un’organizzazione dedita alla macellazione clandestina di cavalli e alla vendita di carni potenzialmente pericolose per la salute è stata disarticolata dai Carabinieri del Nas di Ragusa. Sette le persone indagate, mentre il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 2 milioni di euro. Un veterinario dell’Asp di Siracusa è stato posto agli arresti domiciliari.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, il gruppo acquistava cavalli formalmente esclusi dalla filiera alimentare e li macellava abusivamente in un casolare privo di autorizzazioni e requisiti igienici.

Le carni venivano poi vendute attraverso una macelleria e attività ambulanti di paninoteca in diversi comuni della provincia.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito presunte irregolarità in un mattatoio, dove la tracciabilità degli animali sarebbe stata alterata attraverso la falsificazione dei documenti di accompagnamento, con il presunto coinvolgimento dei titolari dell’impianto e di un veterinario pubblico.

Gli scarti della macellazione venivano invece abbandonati su terreni vicini a un’importante arteria autostradale, dando origine a discariche abusive.

Il provvedimento ha disposto il sequestro di un mattatoio, una stalla, una macelleria e un’area utilizzata come discarica abusiva, per un valore complessivo stimato in due milioni di euro. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.