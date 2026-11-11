Nuovi cyberattacchi hanno preso di mira il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo ha affermato lui stesso, durante il question time alla Camera proprio nel giorno in cui seimila scuole hanno ricevuto mail minatorie in cui si affermava che ordigni esplosivi erano stati posizionati negli istituti.

«Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda», ha affermato il vicepremier.

Il messaggio dei cybercriminali

«Sappiamo dove vive la tua famiglia. Dato che il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha reagito così duramente al suo profilo sul “Tribunale”, abbiamo deciso di non fermarci qui e abbiamo ampliato il nostro dossier. I profili di sua moglie, Brunella, così come di sua figlia e suo figlio, sono già apparsi sul nostro sito web», hanno scritto gli hacker.

«I parenti non dovrebbero nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all’Ucraina e provocando conflitti. Un ringraziamento speciale ai volontari italiani e ai cittadini preoccupati che stanno attivamente diffondendo informazioni su Tajani e la sua famiglia. La nostra gente è davvero ovunque. State facendo il nostro lavoro comune. Gioca secondo le regole, Signor Ministro. O non giocare affatto», hanno aggiunto.

Tutte le vittime degli attacchi hacker, dall’Italia alla Germania

Già tre giorni fa, era emerso che da almeno due settimane il gruppo di hacker filorussi «Noname057(16)» aveva pubblicato alcuni dati personali su Tajani e i suoi familiari, offrendo ricompense in denaro per qualunque nuova informazione che potessero diffondere sul dark web.

In quell’occasione, il ministro aveva affermato che non si sarebbe fatto intimidire «in nessun modo». «La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino. Difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso», aveva aggiunto.

Oltre a lui, erano finiti nel mirino di cybercriminali anche il procuratore di Roma Francesco Lo Voi, il capo della Polizia postale Ivano Gabrielli, il sindaco di Aviano – dove si trova una base militare americana – Paolo Tassan-Zanin, il presidente di Eurojust Michael Schmid, il magistrato di Francoforte Benjamin Krause, il capo della polizia criminale tedesca Holger Münch, e Michael Alexander Martens, giornalista d’inchiesta ricercato da Mosca.

Le strategie della guerra ibrida

Questi attacchi fanno parte di azioni che sono state inserite nell’ampio ventaglio delle strategie di guerra ibrida. Nelle ultime settimane, sono state colpiti i refrigeratori di supermercati in diversi Paesi europei, oltre ai furti di informazioni private di personalità di spicco, sono state inviate mail minatorie a scuole e compagnie aeree.

Una strategia, questa, che secondo le cancellerie europee è volta a creare paura e tensione nella popolazione. Si teorizza una regia comune, con il Cremlino come maestro burattinaio, ma la Francia ha affermato che dietro le infiltrazioni nei supermercati d’Oltralpe ci sarebbe l’Iran.

Bruxelles, abbandonando la sua ormai storica avversione alla moneta fisica, ha consigliato ai cittadini di tenere monete e banconote di piccolo taglio in casa, nel caso in cui questi attacchi dovessero prendere di mira, nel prossimo futuro, anche le infrastrutture bancarie e rendere impossibili i pagamenti tramite pos.