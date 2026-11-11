Milano, omicidio alla stazione Certosa: arrestati altri 5 Latin King

Altri cinque giovani di origine sudamericana, appartenenti alla gang dei Latin Kings, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Milano nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ecuadoriano di 22 anni ucciso a coltellate il 26 maggio scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa.

A luglio erano già scattati i primi arresti, tra cui quello di un ventenne che si esibiva con il nome d’arte di Reyomar. Secondo l’accusa, i componenti del gruppo avrebbero circondato il ventiduenne, colpendolo con bottigliate e poi accoltellandolo.