Toni Capuozzo è scomparso oggi all’età di 77 anni. Pochi giorni fa aveva rivelato ai media la grave malattia contro la quale aveva espresso la volontà di combattere.

Il reporter, scrittore ed inviato di guerra era nato a Palmanova (Udine) il 7 dicembre 1948. Nato in Friuli da padre napoletano e madre triestina, dopo gli studi classici si è laureato in Sociologia presso l’Università degli Studi di Trento. Ha iniziato la carriera giornalistica alla fine degli anni Settanta collaborando con diverse testate della carta stampata, tra cui Lotta Continua, Reporter, Panorama Mese, Epoca e, successivamente, Il Foglio.

Approda in televisione lavorando per programmi d’inchiesta come Mixer su Rai 2 e L’istruttoria su Italia 1, occupandosi principalmente di cronaca e mafia. Dai primi anni Novanta diventa uno dei volti più noti del giornalismo d’inchiesta e di esteri del gruppo Mediaset, collaborando con Tg5, Tg4 e Studio Aperto. Seguendo i principali conflitti internazionali in prima linea, documenta le guerre nell’ex Jugoslavia, con particolare attenzione all’assedio di Sarajevo, oltre ai conflitti in Somalia, Medio Oriente, Afghanistan, Iraq e nell’ex Unione Sovietica, dopo aver già realizzato una celebre intervista esclusiva allo scrittore argentino Jorge Luis Borges durante la guerra delle Falkland nel 1982.

Dal 2000 al 2013 è stato vicedirettore del Tg5 nonché curatore e conduttore del settimanale di approfondimento giornalistico Terra!, in onda prima su Canale 5 e poi su Rete 4. Negli ultimi anni ha continuato a condurre speciali televisivi di approfondimento storico e biografico su Rete 4, come Giganti – I protagonisti della storia nell’estate 2026.

Parallelamente all’attività giornalistica, Capuozzo ha pubblicato numerosi saggi e volumi autobiografici dedicati ai suoi reportage, alla storia contemporanea e alle sue terre d’origine. Tra le sue opere principali spiccano Il giorno dopo la guerra del 1996, Adios del 2007 e Le guerre spiegate ai ragazzi del 2012, seguiti da volumi di inchiesta e memoria storica come Il segreto dei marò nel 2015 e Andare per i luoghi del ’68 nel 2018. Negli ultimi anni la sua produzione letteraria si è concentrata molto sulle storie di frontiera e sui Balcani, con la pubblicazione di Piccole patrie nel 2020, Balcania nel 2022, Nessuno più canta per strada nel 2023 e Vite di confine nel 2024.

La sua carriera è stata costellata da prestigiosi riconoscimenti giornalistici e televisivi. Ha infatti vinto il Premio Saint-Vincent, il Premio Ilaria Alpi, il Premio Flaiano, il Premiolino e un Telegatto per la trasmissione Terra!, oltre a essere stato nominato nel 2026 presidente del consiglio di amministrazione del festival friulano Mittelfest.

Nel 1995, durante i suoi reportage sulla guerra in Bosnia, Toni Capuozzo e la sua seconda moglie, Susanna, hanno adottato un bambino bosniaco di nome Kemal, sottraendolo agli orrori del conflitto nei Balcani nel quale il piccolo aveva perso una gamba a causa dello scoppio di una granata.

La vicenda nasce proprio sul campo, durante gli anni dell’assedio di Sarajevo e delle violenze nell’ex Jugoslavia, un contesto che ha segnato profondamente la vita professionale e personale del giornalista. Capuozzo, che era già padre di altri due figli nati da un precedente matrimonio, ha spesso raccontato come quell’incontro abbia trasformato la sua esperienza di inviato di guerra in un legame familiare indissolubile.

Kemal è cresciuto in Italia insieme alla famiglia Capuozzo per poi rientrare nel Paese di origine, mantenendo stretti rapporti con la famiglia adottiva. Il giornalista ha ricordato in diverse interviste e nei suoi libri quanto l’adozione del figlio lo abbia legato in modo visceralmente affettivo alle terre balcaniche.