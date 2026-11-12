Affondata la SS «United States»: diventerà una barriera corallina artificiale

La SS «United States», storico transatlantico del Novecento che un tempo trasportava reali, star del cinema e persino la «Monna Lisa» negli Stati Uniti, è stata deliberatamente affondata per diventare la più grande barriera corallina artificiale del mondo.

La nave avrà così una seconda vita sui fondali della Florida, dove il suo scafo offrirà un nuovo habitat alla fauna marina locale. L’obiettivo è favorire la formazione di un ecosistema capace di attirare e ospitare diverse specie, trasformando un simbolo della navigazione transatlantica in un rifugio per la vita sottomarina.

Storia della SS «United States», la nave figlia della Guerra Fredda

Chiamata anche «The Big U», la SS «United States» è stata il più grande transatlantico mai costruito in America e rimane il più veloce ad aver attraversato l’Atlantico, detenendo l’incontrastato record di velocità del Nastro Azzurro fin dal suo viaggio inaugurale nel 1952, quando effettuò la traversata in soli 3 giorni, 10 ore e 40 minuti a una velocità media di quasi 36 nodi.

Progettata da William Francis Gibbs come nave a doppio uso per la Guerra Fredda, l’imbarcazione di 990 piedi (330 metri) fu progettata per essere convertita rapidamente in una nave da trasporto truppe in grado di imbarcare 14.400 soldati con un’autonomia di 10.000 miglia (circa 18.500 km) e fu costruita quasi interamente con materiali ignifughi come alluminio, vetro e fibra di vetro, escludendo tutto il legno.

Coronata da fumaioli rossi, bianchi e blu alti quasi 20 metri, servì come «Nave Ammiraglia d’America» dal 1952 al 1969, trasportando oltre 1 milione di passeggeri, tra cui quattro presidenti degli Stati Uniti, reali, celebrità come Marilyn Monroe e Salvador Dalí, e persino la Gioconda nella propria cabina di prima classe.

Dopo che i viaggi aerei commerciali ne imposero il brusco ritiro nel 1969, il transatlantico, ormai spogliato degli interni, trascorse decenni nel limbo — inclusi quasi 30 anni attraccato a Filadelfia — prima che uno sfratto dal porto nel 2024 portasse al suo acquisto da parte della contea di Okaloosa, in Florida, dove è stata affondata intenzionalmente al largo della costa di Destin l’11 novembre 2026, diventando la barriera corallina artificiale più grande del mondo.