Frode Iva da 33 milioni, arrestato negli Emirati latitante ricercato dalla Procura europea

È stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti D.T.V., latitante ricercato nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza di Verona coordinata dalla Procura europea di Venezia. La cattura è stata eseguita nei giorni scorsi dall’Ufficio Interpol di Abu Dhabi, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.).

L’uomo era sfuggito alla cattura lo scorso maggio, quando erano state eseguite misure cautelari nei confronti di altri cinque indagati e sequestrati beni per circa 33,8 milioni di euro.

Secondo l’ipotesi investigativa, D.T.V. sarebbe stato al vertice di un’associazione per delinquere radicata nel Napoletano e dedita a una frode carosello sull’Iva per oltre 33 milioni di euro. Nei suoi confronti il Gip del Tribunale di Napoli aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare.

Le indagini hanno permesso di localizzarlo negli Emirati Arabi Uniti e di ottenere il suo arresto provvisorio ai fini estradizionali. La richiesta è stata avanzata attraverso una Red Notice di Interpol e una domanda di estradizione presentata dalla Procura europea.

L’operazione conferma il ruolo della cooperazione internazionale nel contrasto alle frodi ai danni del bilancio dell’Unione europea, che danneggiano la concorrenza e le imprese che operano nella legalità.