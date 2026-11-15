In cameretta teneva praticamente un arsenale e nel frattempo – da vero stratega della rivoluzione – postava sui social i video delle violenze commesse da lui e dai suoi compari durante i cortei. È stato individuato così un minorenne torinese che si è reso protagonista dei disordini che, lo scorso 17 ottobre, per diverse ore, hanno tenuto in ostaggio la città di Torino.

Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati una pistola a piombini, dieci coltelli, un machete, cartucce a salve, un tubo metallico modificato tipo manganello e quattro martelletti frangivetro. Ma il giovane torinese non è stato il solo a vedersi piombare a casa le forze dell’ordine.

Cinquanta perquisizioni in undici città

Nella giornata di ieri, infatti, è scattata una operazione coordinata a livello nazionale svolta dalla Digos su delega dell’autorità giudiziaria, finalizzata ad individuare soggetti che hanno partecipato ai disordini di piazza nelle giornate del 17,18 e 24 ottobre scorsi o che si sono distinti all’interno delle chat e dei social con commenti di natura istigatoria. Il blitz ha interessato contemporaneamente undici città (Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona) con cinquanta perquisizioni domiciliari, molte delle quali a carico di giovanissimi e minorenni.

L’individuazione dei soggetti più violenti è stata facilitata dalle analisi dei materiali social raccolti nelle ultime settimane. Proprio le piattaforme di social media, infatti, hanno giocato un ruolo di primo piano nell’organizzazione e nella gestione della guerriglia che a più riprese si è scatenata nelle piazze delle principali città italiane nell’ultimo mese. Noto il caso delle chat del Movimento 17 ottobre, gestite da Youssef Siher, all’interno delle quali venivano organizzate le strategie di «assedio delle piazze» e divulgati e condivisi veri e propri manuali di guerriglia urbana, ma anche i maranza – nuova avanguardia violenta delle devastazioni – non si erano fatti mancare il supporto del web e con finalità ancor più lontane da qualsiasi ideale.

Galvanizzati dalla giornata di disordini del 17 ottobre, infatti, una nutrita schiera di giovanissimi – molti dei quali di seconda generazione – si era ritrovato in una chat comune (condivisa tra più città) dal nome «24 e 30 ottobre guerra» il cui manifesto di lotta si riduceva all’elenco dei negozi da svaligiare con tanto di sondaggio on line.

I precedenti blitz e le armi sequestrate

L’operazione messa in atto ieri dalle forze dell’ordine per contrastare le violenze di piazza dell’ultimo mese, in ogni caso, non era la prima. Già lo scorso 23 ottobre, Digos e polizia postale avevano avviato una azione coordinata in 23 città con perquisizioni a carico di circa cento persone, di cui 51 minorenni sequestrando «telefoni cellulari, computer, armi soft air, oggetti atti a offendere, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze e sfollagente».

E, ancora, lo scorso 31 ottobre nuovi accertamenti si erano concentrati su Torino e Bologna, dove erano stati sequestrati altri telefoni cellulari e indumenti ritenuti collegati ai saccheggi. Appena una settimana fa, poche ore prima della manifestazione annunciata per sabato 7 novembre in diverse città, sempre nell’ambito delle operazioni finalizzate a prevenire i disordini, a Torino (una delle piazze più calde) la polizia aveva sequestrato 188 chili di botti per 25 chili netti di materiale esplodente a casa di un quarantenne che li teneva in salotto impacchettati in semplici scatoloni e ne aveva contraffatto le etichette.

E se, a questo, aggiungiamo le sedici le misure cautelari che la polizia di Stato ha eseguito qualche giorno fa, a carico degli antagonisti facinorosi, nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti lo scorso 31 gennaio a Torino, durante lo sgombero del centro sociale Askatasuna, è facile spiegarsi il mutato clima che si respirava ieri nelle piazze italiane interessate dai cortei contro il carovita.

Pochi partecipanti ai cortei contro il carovita

Pochi manifestanti e nessuno scontro. In pratica, eliminati dalla scena i violenti, le manifestazioni contro il governo Meloni sono un flop.

A Torino l’iniziativa, preavvisata alla questura, era promossa da Torino in Piazza. L’appuntamento era alle 15 in piazza Castello, ma ha raccolto solo qualche centinaio di presone. Situazione simile a Milano dove la manifestazione, promossa sempre da Italia in piazza, ha coinvolto appena 300 partecipanti. A Roma si sono fatti sentire gli ecoattivisti – ed è stata la manifestazione più partecipata con migliaia di manifestanti- con la Climate Parade un corteo per la giustizia climatica e sociale, promosso da oltre 80 sigle tra cui Wwf, Legambiente, Libera, Link e Movimento Studenti Palestinesi.

A Verona, con una parata patrocinata dal Comune, sono scese in strada quasi 2.000 persone per partecipare alla iniziativa nazionale «Sudario per Gaza» che vede – di volta in volta in città diverse – stendere un grande lenzuolo bianco, largo 7,5 metri e lungo 25, con i nomi degli oltre 18.000 giovanissimi uccisi a Gaza a partire dal 7 ottobre 2023.