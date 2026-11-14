Dopo 14 anni di carcere, Monica Busetto è libera: «Non auguro a nessuno una cosa del genere»

Dopo 14 anni di carcere, Monica Busetto è tornata a casa. L’infermiera veneziana, scagionata a Trento dall’accusa di aver ucciso Lidia Taffi Pamlo, ha incontrato i giornalisti nella sua città e ha raccontato le prime ore da donna libera. «Non ho dormito tutta la notte», ha spiegato, ricordando l’emozione del ritorno a casa e l’affetto ricevuto da chi l’ha aspettata. Per il futuro, però, restano molte incertezze: «Adesso non ho un lavoro, non ho più casa, però vado avanti. Adesso sono a casa dalla moglie di mio papà. E dopo si vedrà, pian piano».