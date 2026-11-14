Perquisizioni per le violenze ai cortei, blitz della Digos in 13 città

La Digos ha avviato una serie di perquisizioni in 13 città nell’ambito delle indagini sulle violenze verificatesi durante le manifestazioni delle scorse settimane. Sono oltre 50 i controlli nei confronti di giovani, anche minorenni, individuati dagli investigatori tra i presunti promotori e istigatori degli episodi violenti. A Torino è stato denunciato un minorenne: durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati un machete e una pistola a piombini.