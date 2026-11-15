Milano, omicidio del 92enne in via Muratori: i due fermati ripresi dalle telecamere

Le telecamere hanno ripreso i due uomini fermati per l’omicidio del 92enne ucciso il 27 ottobre in via Muratori, a Milano. Nel filmato si vedono i due mentre si allontanano a piedi dalla zona del delitto. A un certo punto, uno di loro getta il proprio cappello in un’aiuola.
La Polizia di Stato ha eseguito venerdì sera il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Milano nei confronti di due cittadini egiziani, gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata e omicidio ai danni dell’anziano.
Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile milanese. I due restano indagati e la loro responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.