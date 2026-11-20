Altro venerdì, altri scioperi. Ormai il quinto giorno della settimana è diventato sinonimo di cortei nelle piazze italiane, con sindacati e gruppi di studenti in prima linea per protestare contro il carovita e il governo, il tutto condito da frequenti scontri con la polizia.

Oggi, alla manifestazione della Cgil, ci sono anche i leader del Campo largo, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Uniti sulla carta, ma distanti sia per le politiche, sia – pare – anche quando c’è da marciare per le rivendicazioni dei lavoratori. La segretaria del Pd, infatti, ha raggiunto la testa del corteo a fianco di Maurizio Landini e dei due leader di Avs, mentre il capo dei pentastellati è entrato in coda ed è arrivato in piazza Vittorio negli stessi istanti in cui gli «alleati» progressisti hanno concluso il percorso del corteo ai Fori Imperiali.

Blitz degli studenti a Roma contro una pompa di benzina: coperti i prezzi del carburante

Sempre a Roma, il corteo degli studenti è partito da piazzale Ostiense per manifestare contro la manovra, il carovita, la guerra e il riarmo. Durante il percorso verso il Circo Massimo, due giovani incappucciati si sono avvicinati a un distributore di benzina e hanno coperto i display dei prezzi del carburante con adesivi con il numero zero.

L’azione è stata rivendicata dal movimento Les Blocages e dalla Banda di Robin Hood. «L’iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica, che colpiscono ogni giorno studenti e famiglie, non consentendo loro l’accesso a una vita dignitosa», hanno spiegato, sottolineando che al centro della protesta vi è «un sistema economico che scarica il peso dell’inflazione sulle cittadine e i cittadini, mentre le multinazionali continuano ad arricchirsi con profitti record, e di un governo che destina risorse pubbliche all’economia di guerra invece che al welfare».

«Mentre il costo della vita continua ad aumentare e noi siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, le multinazionali continuano ad arricchirsi», hanno aggiunto. «Ribadiamo, ancora una volta, che non pagheremo le crisi causate da un governo che continua a investire in armi».

A Bologna occupato uno stabile: «Da oggi spazio di chi ha lottato e continua a lottare»

A Bologna, dopo i blocchi in alcuni istituti superiori, gruppi di studenti provenienti da varie scuole sono partiti in corteo per le strade della città. I collettivi universitari, invece, si sono mossi da Piazza Verdi e hanno raggiunto porta San Donato.

Durante la manifestazione, è stato occupato uno stabile in viale Berti Pichat 7. «Blitz da oggi è lo spazio di tutti coloro che hanno lottato, e continuano a lottare, contro la guerra, il governo, il riarmo, il carovita e la militarizzazione, dentro e fuori dalle nostre scuole», hanno annunciato gli studenti sui social. «Solo attraverso l’organizzazione collettivo possiamo costruire una reale alternativa. Stiamo arrivando per prenderci il futuro».

A Torino studenti e sindacati marciano divisi

Doppio corteo a Torino, dove una larga parte degli studenti guidati dai collettivi Osa e Cambiare Rotta ha seguito un percorso autonomo rispetto a quello della Cgil, partendo da piazza Arbarello. Durante la protesta, è partito un coro di distinguo rispetto alla mobilitazione del sindacato, la cui manifestazione inizierà da piazza XVIII dicembre.

Confindustria nel mirino a Genova: lanci di uova e fumogeni

A Genova, gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione contro il riarmo hanno lanciato delle uova e dei fumogeni verso la sede di Confindustria in via Fiume. Nei pressi dell’ingresso è stata posizionata anche una bara in cartone con la scritta «Tre lavoratori al giorno».

A Napoli i collettivi universitari bruciano un’immagine dei sindacati: «Lavoratori presi in giro»

Spaccatura netta, a Napoli, tra collettivi studenteschi e sindacati. Gli studenti del Cau (Collettivi autorganizzati universitari), hanno bruciato un’immagine raffigurante i membri della «Banda Bassotti», le cui divise riportano i loghi di Cgil, Cisl e Uil, mentre stringono la mano a Mr. Monopoly, simbolo di Confindustria. Il gesto, secondo quanto dichiarato, è un rimando all’accordo firmato dalle tre sigle sindacali e 13 associazioni datoriali il 12 novembre.

«Un’intesa che fa sorridere Governo e Confindustria, ma che invece per i lavoratori di questo paese rappresenta una presa in giro. Niente salario minimo, ma un “salario giusto”, questo è ciò che prevede l’accordo sulla rappresentanza, un recupero dell’inflazione che non comprenderà però le bollette, l’ennesimo accordo-truffa e a pagare saranno i lavoratori», ha dichiarato il Cau in una nota. «Pensiamo che le cose possano cambiare, che i lavoratori, gli studenti, chi in questo paese vuole vivere con dignità, non debbano rassegnarsi: il 30 ottobre abbiamo dimostrato di avere un potere, che in questo paese esiste un blocco politico e sociale indipendente e che veramente vuole fare gli interessi delle persone. È nostro dovere continuare a costruirlo: per questo saremo in piazza il 12 dicembre a Roma, contro il carovita, contro la guerra, ma soprattutto contro chi ne è responsabile».