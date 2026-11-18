Andropov non è Andropov.

Mikhail Andropov, lo pseudonimo presente nelle mail degli allarmi bomba arrivati l’11, il 12 e il 16 novembre a oltre 10.000 scuole italiane, è stato identificato negli Stati Uniti. Ma l’individuo identificato non è il vero mandante delle mail: è un uomo a cui è stata rubata l’identità digitale.

L’identità digitale rubata dietro le mail minatorie

Così è emerso dalle indagini del Servizio di Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, che ha coordinato l’attività dei centri operativi su tutto il territorio nazionale con la collaborazione internazionale.

Fatta eccezione per pochi casi isolati, i messaggi recapitati agli istituti riportavano la firma «Mikhail Andropov», usata da un soggetto che si autodefiniva leader del cosiddetto «Vilayat del Misoginistan». Una denominazione che mescola riferimenti diversi: Andropov richiama l’ex capo del KGB, Vilayat è un termine della nomenclatura jihadista che indica il controllo armato di un territorio, mentre Misoginistan rimanda alla sottocultura radicale misogina russa dello «Stato Maschile».

La Pec all’ambasciata italiana a Washington e le indagini da Napoli

Un elemento investigativo importante è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, ha analizzato una Pec ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington. Con quella comunicazione il mittente, che si presentava come G.B., denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale. Diceva di risiedere negli Stati Uniti e di usare online lo pseudonimo Mikhail Andropov per ragioni di sicurezza personale, aggiungendo di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole e di essere del tutto estraneo ai fatti.

Gli elementi raccolti a Napoli hanno permesso di attivare rapidamente i canali di cooperazione internazionale di polizia. Il Servizio di Polizia postale è riuscito così a identificare l’autore della Pec e a localizzarlo a Phoenix, in Arizona, anche grazie al fondamentale scambio informativo e operativo con le autorità statunitensi assicurato dallo S.C.I.P., il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno.

La Fbi esclude il coinvolgimento dell’uomo identificato

L’uomo è stato sentito dalla Fbi e dal personale dello S.C.I.P. e ha confermato di aver inviato la Pec all’Ambasciata italiana a Washington e al Centro Operativo di Napoli, oltre a usare online lo pseudonimo Mikhail Andropov. L’Fbi ha invece escluso qualsiasi coinvolgimento di G.B. nell’invio massivo delle mail minatorie agli istituti scolastici italiani.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili degli allarmi bomba

Le indagini sono ancora in corso e proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità giudiziaria. L’obiettivo è individuare i responsabili dell’invio massivo, ricostruire la provenienza delle comunicazioni e accertare eventuali collegamenti tra i vari episodi, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.