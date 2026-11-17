La diffusione del fentanyl in Italia continua a far paura. Secondo furto in pochi mesi a Roma: questa volta sono 50 le fiale sparite nel nulla dalla farmacia di una clinica privata nel quartiere di Pietralata. Indagini serrate per risalire alla seconda partita trafugata di un oppioide sintetico fino a 100 volte più potente della morfina, al centro dell’emergenza della droga «zombie» negli Stati Uniti.

Il furto alla clinica Nuova Itor: sparite 50 fiale

La notizia è emersa oggi, ma le indagini erano già partite il 19 ottobre, quando il direttore sanitario della clinica Nuova Itor ha denunciato la scomparsa delle 50 fiale dal deposito farmaceutico. I ladri avrebbero agito in più giorni, infatti il furto sarebbe avvenuto tra il 16 e il 18 ottobre. Nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza, non sarebbero emersi frame utili a ricostruire la dinamica; inoltre, non sono stati rilevati segni di effrazione.

Da qui si muovono le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo di Monte Sacro, insieme ai colleghi della stazione di Santa Maria del Soccorso. Gli investigatori stanno allargando il cerchio a 360 gradi: da chi aveva accesso al piano fino a come venivano custodite le chiavi. Per ora, sulla vicenda non risultano indagati.

Il precedente di giugno: 80 fiale rubate all’ospedale Israelitico

Non è la prima volta. A giugno, dall’ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, erano sparite 80 fiale di fentanyl. Un bottino stimato in circa 400 mila euro e potenzialmente convertibile, secondo le prime valutazioni investigative, in migliaia di dosi destinate al mercato illegale. La cassaforte non era stata forzata: una chiave condivisa da una decina di dipendenti — medici, infermieri e inservienti — era l’unico varco. E, secondo quanto emerso, il locale non era coperto da telecamere.

L’allarme del governo e i controlli sulla filiera dei farmaci

Quel primo furto aveva già fatto scattare l’allarme del governo. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, aveva convocato una riunione d’emergenza a Palazzo Chigi, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Salute Orazio Schillaci, le Regioni, i Nas e le strutture antidroga. Era stato avviato un tavolo tecnico per rafforzare i controlli sull’intera filiera dei farmaci con effetti droganti, migliorare la tracciabilità e valutare nuove norme sulla conservazione.

Il comandante del Ros dei carabinieri, Vincenzo Molinese, aveva allora parlato di un «segnale»: un furto in una farmacia ospedaliera indica la volontà di approvvigionarsi della sostanza. Restava da capire se quella volontà fosse rivolta alla diffusione sul territorio nazionale, all’estero o attraverso il web. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti andavano dal furto su commissione alla destinazione delle fiale ad ambulatori clandestini, inclusi quelli legati alla medicina estetica.

Il fentanyl torna a sparire dalle strutture sanitarie romane

Ora, pochi mesi dopo, il fentanyl torna a sparire da una struttura sanitaria romana. Il governo aveva promesso di battere le piste sul web, di rafforzare i controlli dei Nas e di rendere più sicura la filiera. Ora, altre 50 fiale sono sparite da una cassaforte.

Perché il fentanyl è così pericoloso

Il fentanyl non è una droga qualsiasi. È un oppioide sintetico impiegato legalmente in anestesia e nel trattamento del dolore, ma estremamente pericoloso se esce dai canali sanitari: dosi minime possono causare depressione respiratoria e morte. Il rischio riguarda la possibilità che le fiale rubate vengano rivendute, impiegate per tagliare altre sostanze o finiscano nelle mani di chi non ha alcuna competenza medica.

Restano da chiarire la destinazione della seconda partita e l’eventuale collegamento con il furto di giugno. Ma il segnale è chiaro: il fentanyl continua a uscire dalle strutture sanitarie romane, nonostante l’allarme scattato dopo il primo furto.