Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’indagine sull’assalto con esplosivo allo sportello Postamat di via della Vittoria, a Brugherio, avvenuto nella notte del 21 dicembre 2025. I carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di tre uomini, di età compresa tra i 23 e i 32 anni, e di una donna di 33 anni, ritenuti gravemente indiziati di furto pluriaggravato e detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente.

Quella notte i malviventi avevano fatto saltare la cassa dell’Atm utilizzando un ordigno artigianale, noto come «marmotta». La deflagrazione aveva divelto l’intera parete vetrata dell’ufficio postale, permettendo ai responsabili, con il volto coperto, di entrare nei locali e impossessarsi delle banconote.

Il bottino era stato di 4.340 euro, ma l’esplosione aveva distrutto anche denaro per un valore superiore a 22.600 euro.

Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri nell’ambito dell’operazione che ha interessato Lombardia e Puglia. I quattro sono indagati e la loro responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.