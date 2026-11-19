È morto mercoledì sera, a 82 anni, Piero Vigorelli. «Una morte lontana dalla sua amata Ponza», scrivono i social, rimarcando il legame speciale del giornalista nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, con l’isola di cui è stato sindaco per cinque anni, fino al 2017.

Volto noto di Rai e Mediaset, registrato all’anagrafe come Pier Lombardo Vigorelli, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista accreditata in oltre 400 film.

Il testimone generazionale continua con la figlia, la giornalista Ilaria Vigorelli. I primi passi li aveva mossi al settimanale L’Opinione, nel 1970, passando poi a Tempo illustrato e al Messaggero. Nella redazione del quotidiano romano ha trascorso 15 anni: cronista, giornalista parlamentare, inviato speciale e corrispondente da Parigi dal 1984 al 1989.

Famosa la sua intervista, nell’ottobre 1970, al presidente egiziano Anwar Sadat, che dichiarò di essere aperto alla creazione di due Stati, uno israeliano e uno palestinese, per risolvere la controversia mediorientale che attanaglia il mondo ancora oggi.

Vigorelli era stato vicesegretario nazionale della Fnsi, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti e, durante gli anni francesi, presidente dell’Associazione della stampa estera a Parigi. Alla Rai avviene la sua consacrazione.

Nel 1989 lascia il Messaggero e approda su Rai2 per ideare e condurre Detto tra noi (diventerà poi La cronaca in diretta), in onda dal febbraio 1991 all’aprile 1994 per più di 600 puntate. Per la prima volta nel pomeriggio televisivo fu introdotto il racconto in diretta dai luoghi degli eventi: dalla cronaca nera a quella rosa, un’attenzione inedita verso i protagonisti delle notizie.

Dal 1994 al 1996 arriva la direzione della Testata giornalistica regionale (Tgr) di viale Mazzini. Durante il suo mandato furono ideati la terza edizione dei tg regionali, il primo sito internet profilato sulla diffusione delle notizie e lanciato il Tg Itinerante, con collegamenti dalle piazze d’Italia.

Nel 1997 si accorda con Mediaset: arriva la conduzione degli approfondimenti politici di Super partes, Parlamento in, Lex, e la carica di vicedirettore di Videonews. Nell’immaginario resterà il format Miracoli: il racconto degli aspetti popolari della fede cattolica, le guarigioni inspiegabili, le testimonianze dei protagonisti.

Oltre 50 puntate diventate un classico. Assume nel 2005 l’incarico di vicedirettore del Tg5, con una delega alla gestione di Verissimo. Fino allo sbarco in politica: nel 2012 diventa sindaco della sua adorata Ponza, isola che ha frequentato per 45 anni. «Aveva un carattere deciso e un temperamento forte», ricorda il primo cittadino Francesco Ambrosino. «Non ha mai nascosto il suo amore viscerale e incondizionato per Ponza, un legame profondo che andava ben oltre il ruolo istituzionale e che lo ha portato a scegliere la nostra isola come rifugio d’elezione, vivendola e difendendola con orgoglio, passione e grande attaccamento», prosegue la nota dell’attuale amministrazione.