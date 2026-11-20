Un gesto per tentare di fermare le tensioni durante il corteo studentesco dello sciopero generale a Roma. Due giovani si sono seduti sulla scalinata del ministero dell’Istruzione e del Merito, davanti alle forze dell’ordine schierate in viale Trastevere, per cercare di impedire il lancio di oggetti contro gli agenti. Poco prima, alcuni manifestanti incappucciati avevano scagliato un monopattino verso la polizia. L’intervento dei due studenti è stato accolto da cori di contestazione da parte di altri presenti.
Cortei, a Roma due studenti si siedono davanti alla polizia per fermare il lancio di oggetti
Durante il corteo dello sciopero generale, due giovani si sono seduti sulla scalinata del ministero dell'Istruzione per cercare di fermare le contestazioni contro gli agenti.