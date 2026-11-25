Youssef Siher torna a parlare sui social e sceglie di ripubblicare una riflessione sul caso di Ramy, il ragazzo morto nel 2024 dopo un inseguimento dei carabinieri. Il ricercatore trentenne, fermato il 24 ottobre dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sui canali del «Movimento 17 ottobre» e rimesso in libertà quattro giorni dopo dal gip, torna così sui temi del razzismo e dei controlli delle forze dell’ordine. È il secondo intervento in due giorni, dopo il post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram.

Il post di Siher sulla morte di Ramy

«Gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata», scrive Siher, riproponendo un testo che, spiega, aveva pubblicato circa due anni fa. Al centro c’è la morte di Ramy, il giovane che, secondo il ricercatore, «come molti altri giovani razzializzati aveva motivo di temere un controllo da parte della polizia». Una paura che, aggiunge, per molte persone si traduce nell’esperienza quotidiana di poter essere fermate, perquisite o persino maltrattate «non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è».

La riflessione sulle disuguaglianze e le comunità razzializzate

Nel post Siher allarga poi la riflessione al modo in cui la società affronta il tema delle disuguaglianze. Le realtà politiche e sociali impegnate nella lotta contro il razzismo, scrive, non devono cadere «nel tranello di una politica che si nutre della divisione». Il dibattito, secondo il ricercatore, non dovrebbe limitarsi alla difesa delle persone più deboli, ma tradursi in «una critica profonda alle dinamiche e strutture di potere».

Un altro passaggio riguarda la rappresentazione delle comunità razzializzate. Siher definisce paternalista la concezione di «salvarle», perché fondata, a suo giudizio, su una logica coloniale che considera i popoli «altri» incapaci di decidere del proprio destino. Una narrazione che, sostiene, finisce per ridurli a «oggetti su cui intervenire e da assistere», anziché riconoscerli come soggetti attivi del cambiamento.

L’inchiesta sul «Movimento 17 ottobre»

Il ricercatore resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e per violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. Era stato fermato il 24 ottobre con l’accusa di essere l’amministratore dei canali del «Movimento 17 ottobre», ma il gip aveva negato la convalida del fermo e disposto la sua liberazione.