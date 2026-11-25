«L’indifferenza non cancella la violenza». È il messaggio scelto dall’Arma dei Carabinieri per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre.

L’iniziativa punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incoraggiare le vittime a denunciare. Attraverso contenuti informativi, locandine, filmati e testimonianze dei militari impegnati nel contrasto alla violenza di genere, l’Arma vuole raggiungere chi subisce abusi e ricordare l’importanza di non restare in silenzio.

«Il tuo silenzio è il suo complice perfetto, non voltarti dall’altra parte»: questo l’appello diffuso nella campagna.