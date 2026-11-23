La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due uomini, un cittadino moldavo di 32 anni e uno romeno di 37, gravemente indiziati del furto di due auto di grossa cilindrata, avvenuti il 26 ottobre e l’11 novembre scorsi.

L’indagine è partita dal furto di una vettura di lusso, del valore di circa 100mila euro, avvenuto il 26 ottobre in via Manzoni, nel centro di Milano. Gli agenti del commissariato Centro hanno ricostruito che i due, utilizzando dispositivi elettronici, erano riusciti ad asportare l’auto parcheggiata in strada e a trasferirla in un box nella zona di Bovisasca.

Qui avrebbero sostituito la targa italiana con una tedesca, per poi spostare la vettura in un parcheggio. Da lì, probabilmente con l’aiuto di altri complici, l’auto sarebbe stata destinata all’esportazione all’estero.

Il secondo veicolo rubato, l’11 novembre, aveva un valore stimato di circa 210mila euro. Nel corso delle perquisizioni in uno degli appartamenti riconducibili agli indagati, la Polizia ha scoperto in zona Bovisasca un vero e proprio laboratorio tecnologico, attrezzato per la clonazione e il riciclaggio di veicoli.