«Meloni sei prima della lista». È la frase pronunciata durante il corteo del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il filmato, pubblicato su Instagram dalla pagina Politicagram, è stato rilanciato da Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha criticato duramente le protagoniste della manifestazione. «In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne sono loro, le femministe di sinistra, le prime violente», ha scritto la deputata.