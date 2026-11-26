Un giro di riciclaggio di circa 900 tonnellate di cavi di rame e pvc rubati, per un valore complessivo di milioni di euro. È quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza di Ravenna nell’ambito dell’operazione «Pecunia Rubra». I finanzieri hanno eseguito decreti di perquisizione e sequestri di beni e valori per circa 7 milioni di euro. Sei le persone indagate per le ipotesi di appropriazione indebita e riciclaggio.

L’indagine è partita dalla denuncia di un’azienda del territorio, che aveva riscontrato anomalie nelle operazioni di rigenerazione dei materiali destinati a essere reintrodotti nel ciclo produttivo. In particolare, erano state rilevate riduzioni ingiustificate di peso nei carichi di cavi, dai quali venivano recuperati il rame, noto come «oro rosso», e la guaina in pvc.

Droni e Gps per ricostruire il sistema: l’autista deviava i carichi per sottrarre il rame

Attraverso attività di osservazione, anche con l’impiego di droni, l’analisi dei tracciati Gps e le perquisizioni, i finanzieri hanno ricostruito il sistema.

Un autista incaricato del trasporto, dipendente di un’azienda terza estranea alle indagini, avrebbe effettuato deviazioni rispetto ai percorsi ordinari, fermandosi in luoghi appartati per consentire la sottrazione di parte del carico.

A occuparsi del prelievo sarebbe stato il responsabile di un’impresa specializzata nel commercio di rottami, che successivamente provvedeva a triturare i cavi con appositi macchinari, rendendone più difficile l’identificazione.

Fatture false e bonifici esteri: sequestrati 1,35 milioni in contanti e una villa di lusso

Nel corso di uno degli interventi, i finanzieri hanno recuperato circa 20 tonnellate di rame ancora presenti nell’azienda. Contemporaneamente, nell’abitazione dell’autista, sono stati trovati 1,35 milioni di euro in contanti, suddivisi in banconote di grosso taglio.

Parte della somma sarebbe stata nascosta in uno zainetto affidato a una minorenne, con l’obiettivo di trasferirla in un’abitazione confinante. Il movimento ha insospettito i militari, che hanno esteso la perquisizione anche all’immobile, trovando in soffitta oltre un milione di euro.

L’analisi dei metadati acquisiti durante le indagini ha permesso di ricostruire anche il sistema di pagamento dei carichi rubati. Secondo l’ipotesi investigativa, l’autista veniva pagato in contanti attraverso la monetizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da soggetti esteri compiacenti nei confronti dell’impresa italiana coinvolta.

Questi ultimi documentavano acquisti fittizi di prodotti analoghi e, dopo pochi giorni, restituivano il denaro ricevuto attraverso bonifici internazionali. In questo modo veniva simulato un regolare approvvigionamento di materie prime, mentre agli indagati tornavano somme di denaro non tracciabili.

Il Tribunale di Ravenna ha disposto il sequestro dei beni utilizzati per commettere gli illeciti, tra cui il macchinario impiegato per triturare i cavi, un autoarticolato e alcune auto di grossa cilindrata.

Operazione «Pecunia Rubra»: sequestri per 7 milioni, trovati anche taser, munizioni e pappagalli protetti

Sono stati inoltre sequestrati i profitti illeciti, quantificati in quasi 5 milioni di euro, anche attraverso vincoli su beni di valore equivalente: conti bancari, preziosi e una villa di lusso nella provincia di Ravenna. Il sequestro dei 1,35 milioni di euro in contanti era già stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Nel corso delle operazioni sono stati infine rinvenuti un taser, diverse munizioni e circa 14 chili di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente.

Scoperti anche alcuni pappagalli appartenenti a una specie protetta dalla normativa internazionale, privi della documentazione necessaria.

Le contestazioni sono ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva.