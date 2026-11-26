Purtroppo non è il remake di un film horror. Ma l’ennesimo femminicidio-suicidio (consumato il giorno dopo la giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne) portato a termine con quella che sembra una parziale ma agghiacciante riproposizione di un macabro copione.

Andrea Nardini, 25 anni, questa mattina ha ucciso in casa la sua compagna, una ragazza di 24 anni di origine romena a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Subito dopo si è messo in macchina, ha raggiunto l’autostrada A1 all’altezza di Barberino di Mugello e dopo essersi dato fuoco e aver incendiato anche la sua auto, si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso viadotto dove lo scorso 3 settembre, Federico Vella, aveva messo in pratica il suo folle disegno omicida che lo aveva portato a sequestrare la sua ex fidanzata, Lorena Isceri (45 anni) e a gettarla, ancora viva, proprio da quel ponte, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto davanti alle forze dell’ordine che avevano provato in ogni modo a fermarlo. E più che ad una sinistra coincidenza sembra davvero trovarsi di fronte ad un inquietante effetto-emulazione.

Le indagini di Firenze e Pistoia

Sulla tragedia sono già in corso le indagini coordinate da due Procure: quella di Firenze, dove l’assassino si è suicidato e quella di Pistoia dove è stato consumato l’ennesimo femminicidio. La scientifica è al lavoro già dalle 8.30 di questa mattina nella villetta bifamiliare dove la giovane donna è stata uccisa. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e il movente.