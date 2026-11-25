Le immagini delle telecamere di sorveglianza si assomigliano tutte: cinque o sei uomini alti e robusti vestiti di nero, con il volto travisato, che si avvicinano a un’abitazione con strumenti da scasso in mano e, senza timidezze, semplicemente, entrano. Da mesi la Marca Trevigiana è passata al setaccio da bande criminali specializzate in furti nelle abitazioni. Ladri seriali, organizzati e lucidi che impegnano le forze dell’ordine in azioni complesse e pericolose e che però, una volta arrestati, dal carcere escono in un battibaleno.

Un classico, penserete. Sì, ma questa volta i sindaci non ci stanno più e la rabbia dei primi cittadini diventa un «manifesto» per chiedere che a cambiare siano le regole del gioco, perché «questo sistema, fatto così, tutela il reo e non la vittima».

La fuga tra Oderzo e Fagarè e il rilascio del sospettato

L’ultimo caso ha sconvolto tutti: una vera e propria scena da film tra Oderzo e la frazione di Fagarè. È sera, sulla strada principale c’è un posto di blocco dei carabinieri allertati proprio sul tema furti. Si avvicina una Volvo bianca con tre uomini a bordo, i militari intimano l’alt, ma invece di rallentare l’auto parte a folle velocità: segnale inequivocabile. All’inseguimento del mezzo si lanciano sei gazzelle, sfrecciano per le strade dei paesi, partono colpi di arma da fuoco e la corsa finisce nei campi. I malviventi scendono dal mezzo e tentano la fuga a piedi, uno di loro inciampa e viene placcato. Ha 33 anni, è albanese. I militari lo portano in camera di sicurezza. Dopo poche ore il pm di turno lo fa rilasciare. È di nuovo un uomo libero. Motivo? Nell’auto non c’era refurtiva.

«Che fiducia possono avere i cittadini?»

«Che fiducia possono avere i cittadini quando chi viene fermato torna libero nel giro di poche ore?», si chiede Katia Uberti, sindaca di Paese. «I sindaci investono sulla sorveglianza, i cittadini fanno il controllo di vicinato e le forze dell’ordine fanno l’impossibile. Ma alla fine chi è beccato con le mani nel sacco viene rilasciato», aggiunge Francesco Soligo, primo cittadino di Villorba, mentre Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano, divulga un dettaglio surreale quando spiega che nel suo Comune (poco più di 13.000 abitanti) «in una notte ci sono stati 15 furti» con «le persone dentro casa che hanno dovuto chiudersi in altre stanze».

La proposta di un manifesto comune

A lanciare l’idea di una azione di forza è il sindaco di Spresiano. Per Marco Della Pietra, civico sostenuto dal centrodestra, è il momento di lavorare a un «manifesto comune» che chieda «oltre alla certezza della pena» anche di «snellire le norme».

«Oggi c’è una burocrazia incredibile, anche solo per far visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza alle forze dell’ordine servono carte bollate. Si rischia che le norme tutelino più chi commette il reato che non la vittima» spiega. «I magistrati? Non voglio pensar male», continua il primo cittadino, ma «finché ci sono norme che permettono loro di prendere certe decisioni, lecite, ci sta che qualcuno le prenda».

Il Sap: «La fuga ha messo a repentaglio delle vite»

A sostenere la lotta dei sindaci anche Paolo Casagrande, responsabile del Sap di Treviso. «Qui i furti avvengono di continuo: la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte» e nell’ultimo caso «la folle fuga dei malviventi ha messo a repentaglio la vita dei professionisti della sicurezza e di chiunque si trovasse lungo la loro strada». Per il sindacalista, tuttavia, la ricetta giusta esiste, ed è anche piuttosto semplice: «Chi commette un reato punibile con l’arresto deve conoscere le porte del carcere», unico modo per far capire a chi delinque che «in galera ci va, non potrebbe andarci».