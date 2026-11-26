Due tecnici italiani sono morti in Kuwait in seguito a un attacco con droni contro una base militare dove stavano lavorando a un’antenna radar. A riferirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, all’uscita dal Senato dopo il question time. Secondo il titolare della Farnesina, i velivoli senza pilota sarebbero probabilmente di origine iraniana.

«C’è stato un attacco di droni in Kuwait che ha colpito una base dove c’erano due tecnici italiani che lavoravano a un’antenna radar. È stata colpita quell’antenna e purtroppo sono morti», ha dichiarato Tajani, precisando che l’attacco è avvenuto alle 14 locali.

Il ministro ha chiarito che le vittime non erano militari, ma civili dipendenti di una società che aveva realizzato gli impianti tecnologici e che stava lavorando alla manutenzione dell’antenna. «Sono stati colpiti mentre lavoravano», ha aggiunto.

Tajani ha spiegato di essere in contatto con l’ambasciata italiana in Kuwait e di attendere ulteriori informazioni. «Una famiglia è già stata avvisata», ha concluso.