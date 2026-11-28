Un poliziotto insegue un borseggiatore in fuga e, per raggiungerlo, utilizza una bicicletta in sharing. È successo a Milano, dove due uomini sono stati arrestati dopo aver derubato un passeggero di 60 anni a bordo di un filobus della linea 90.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Alcuni agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio antiborseggio in borghese, hanno notato in viale Zara, nella zona nord della città, due uomini che armeggiavano dietro un cespuglio con uno zainetto. I due, poi identificati in un 33enne e un 42enne, entrambi cittadini cubani con precedenti, sono saliti poco dopo sul filobus e sono stati seguiti dai poliziotti.

A bordo del mezzo i due hanno derubato un passeggero di 60 anni. Quando sono scesi alla fermata, gli agenti sono intervenuti: il 42enne è stato subito bloccato, mentre il complice si è dato alla fuga a piedi.

Uno dei poliziotti lo ha inseguito, riuscendo a raggiungerlo grazie a una bicicletta in sharing. Il 33enne è stato fermato nei pressi di un distributore di carburante, in viale Bodio. Entrambi sono stati arrestati.