È stata aperta alle 9 la camera ardente per Gianni De Gennaro, allestita alla Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca, a Roma. Tra i primi a rendergli omaggio è stato il capo della Polizia, Vittorio Pisani, arrivato pochi minuti dopo l’apertura.
Per volontà della famiglia, l’accesso alla camera ardente è riservato e avviene in forma strettamente privata.
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