Una sparatoria durante un blitz, un uomo morto e un ricercato che riesce a scappare in mutande. È finita così l’operazione della Polizia di Stato della Campania scattata venerdì pomeriggio a San Pietro di Cavarzere, nel Veneziano. Gli agenti erano arrivati nella zona per eseguire un provvedimento cautelare nei confronti di un cittadino albanese ricercato per reati contro il patrimonio. L’uomo si trovava in un casolare insieme ad altre due persone. Poi gli spari: secondo la ricostruzione della Questura di Venezia, un colpo d’arma da fuoco ha raggiunto uno dei presenti, che è morto. Un secondo uomo è stato fermato, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi tra i campi. E da allora è partita la caccia all’uomo.

Chi è Ervis Murra, il ricercato fuggito in mutande

Il fuggitivo è Ervis Murra, 37 anni, albanese, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti tra Italia e Albania. E stavolta, durante la fuga, avrebbe lasciato sul posto anche i vestiti, riuscendo a far perdere le proprie tracce in biancheria intima. Il suo nome compare in vicende legate a furti, rapine, anche con armi, estorsioni e ricettazione. Una carriera criminale che attraversa diverse regioni italiane e che non si è fermata neppure davanti alle misure cautelari.

Le rapine e le indagini tra Italia e Albania

Nel 2014, a Perugia, sarebbe stato coinvolto in una rapina in un’abitazione: una famiglia venne svegliata nel cuore della notte da uomini armati, mentre in casa si trovava anche un bambino di dieci anni. I rapinatori portarono via denaro, gioielli e due automobili. Nel 2016 Murra venne arrestato a Mondragone, nel Casertano, nell’ambito di un’indagine su rapine, estorsioni e ricettazione ai danni di imprenditori agricoli e allevatori. Nel 2018 finì inoltre a processo per una tentata rapina a un distributore di carburante di Villa Literno, episodio risalente al 2013.

Le fughe e gli arresti precedenti

La sua storia giudiziaria è segnata anche da diverse fughe. Nel 2020 venne arrestato in Albania, nella regione di Dibër, in esecuzione di un mandato di ricerca internazionale. Era destinatario di una condanna a cinque anni pronunciata dalla Corte d’Appello di Perugia nel 2017. In un’altra occasione era riuscito a sottrarsi agli arresti domiciliari nonostante fosse sottoposto al controllo con braccialetto elettronico. Poi, nel giugno 2025, era stato intercettato a Napoli durante un controllo in corso Vittorio Emanuele. Ricercato da circa tre anni per una condanna definitiva a sette anni per rapina, aveva reagito agli agenti dando vita a una colluttazione ed era riuscito a fuggire. Una fuga che gli aveva consentito di restare lontano dalle manette ancora per mesi. Secondo le ricostruzioni, il totale delle pene da scontare supererebbe i dodici anni.

La caccia all’uomo e gli accertamenti sulla sparatoria

Adesso gli investigatori stanno cercando di rintracciarlo nelle campagne intorno a Cavarzere, anche con l’ausilio di un elicottero. Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro a fuoco. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, il colpo mortale sarebbe partito dalla pistola d’ordinanza di un agente durante una colluttazione. La vittima sarebbe stata raggiunta a circa 500 metri dal casolare, lungo l’argine dell’Adige. Anche su questo punto gli accertamenti sono ancora in corso. Di certo, per Murra, quella di venerdì non sarebbe la prima fuga rocambolesca: dopo essere riuscito a scappare a Napoli al termine di una colluttazione con gli agenti, è tornato a far perdere le proprie tracce nel Veneziano. Questa volta, per di più, in mutande.