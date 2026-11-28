Il gufo reale Felix è diventato una star dei social media grazie a un atterraggio millimetrico. Un breve video mostra il rapace che, su comando, vola tra due giovani senza sfiorarli e atterra con precisione sulla mano del suo padrone, l’altoatesino Mathias Pircher.

«Entro pochi giorni il video è stato visualizzato quasi tre milioni di volte, ricevendo 82.000 mi piace su Instagram e 55.000 su Facebook», racconta Pircher, titolare del Panorama Hotel di Scena, vicino a Merano.

Il filmato ha suscitato anche qualche dubbio tra gli utenti, con commenti che ipotizzano un contenuto realizzato con l’intelligenza artificiale. «Garantisco che è tutto vero», assicura il proprietario. «I due giovani clienti del mio albergo, che si vedono nel video, potevano stare addirittura ancora più vicini e Felix non li avrebbe sfiorati».

Pircher coltiva da circa 40 anni la passione per i rapaci e attualmente ne possiede dodici.