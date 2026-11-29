La presenza di negozi di souvenir e minimarket gestiti da cittadini bengalesi nei centri storici, i flussi migratori irregolari dal Bangladesh e le rimesse verso quel Paese sono al centro dell’iniziativa del senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, che ha chiesto verifiche al governo e alla commissione parlamentare Antimafia.

«Ho interrogato il ministro Urso su un tema che colpisce tutte le nostre città: il proliferare di negozi di calamite e souvenir. Aprono a decine, in centro città, sono sempre aperti, mentre i nostri commercianti fanno fatica. Intanto il Bangladesh è il primo Paese per arrivi irregolari in Italia: come è possibile che noi siamo il primo porto? Le rimesse degli immigrati nel 2025 sono salite a 8,6 miliardi dall’Italia al Bangladesh. Ma ci sarà mica un legame tra immigrazione clandestina e negozi di calamite bengalesi?».

Rimesse e denaro ai trafficanti: tutti i numeri dell’immigrazione bengalese

Il dato sulle rimesse richiede una precisazione: gli 8,6 miliardi di euro rappresentano il totale dei trasferimenti dall’Italia verso tutti i Paesi nel 2025. Al Bangladesh sono andati circa 1,7 miliardi, pari al 19,6% della somma complessiva. Nel 2024 erano circa 1,397 miliardi, il 16,9% del totale. I trasferimenti comprendono quelli registrati attraverso banche, Poste e operatori di money transfer, ma non necessariamente il denaro inviato attraverso canali informali, come il contante trasportato durante i viaggi.

Roma e Napoli hanno contribuito all’incremento delle rimesse verso il Paese asiatico. Cantalamessa richiama anche un rapporto del Mixed migration centre, secondo il quale ogni migrante bengalese pagherebbe tra 15.000 e 20.000 dollari alle organizzazioni che gestiscono i viaggi clandestini verso l’Italia. «Quello bengalese è il primo popolo a essere entrato con immigrazione irregolare. Un rapporto di quest’anno del Mixed migration centre ci dice che ogni immigrato bengalese paga tra i 15 e i 20.000 dollari alle organizzazioni illecite per entrare in Italia. Se moltiplichiamo per 40.000 persone, quelle entrate in due anni, parliamo di 7-800 milioni. E quelle cifre che fine fanno?».

La proposta di legge del senatore leghista Cantalamessa

Il senatore leghista collega questi flussi finanziari alla proliferazione di attività commerciali nei centri cittadini. «Se a questi fatti aggiungiamo il proliferare di negozi gestiti da bengalesi, quasi sempre vuoti, in tutti i centri città d’Italia, la cosa diventa sospetta. Dobbiamo verificare che queste attività non servano a riciclare i ricavi illeciti derivanti dall’immigrazione irregolare. Per questo abbiamo chiesto chiarimenti al Viminale, dove sono in corso approfondimenti, e abbiamo aperto un filone anche in commissione Antimafia».

L’atto ispettivo presentato da Cantalamessa richiama minimarket e negozi di souvenir a Roma e Napoli e chiede al governo quali verifiche siano state effettuate su eventuali fenomeni di sfruttamento e riciclaggio. Una proposta di legge firmata dal parlamentare interviene, inoltre, sugli orari degli esercizi, sui vincoli commerciali nei centri storici e sull’introduzione di una garanzia di 50.000 euro per l’attribuzione della partita Iva a cittadini extracomunitari in determinate attività.

Le inchieste suo sodalizi bengalesi: immigrazione irregolare, documenti falsi e sfruttamento dei connazionali

Diverse inchieste giudiziarie hanno documentato l’esistenza di reti composte da cittadini bengalesi accusate di gestire traffici di migranti, falsificare documenti, predisporre contratti di lavoro fittizi e sfruttare connazionali attraverso sistemi di indebitamento e intimidazione.

Il modello operativo è transnazionale: i reclutatori agiscono in Bangladesh, mentre intermediari e referenti in Italia organizzano le procedure per ottenere ingressi e permessi di soggiorno. Alcune indagini hanno evidenziato trasferimenti di denaro verso l’estero e rapporti con ambienti imprenditoriali disponibili a fornire coperture.

Non esiste una struttura unitaria ufficialmente identificata come «mafia bengalese». Le indagini hanno individuato sodalizi distinti, con modalità operative differenti. Gli approfondimenti riguardano la possibile convergenza tra favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento lavorativo, caporalato e riciclaggio.

Il triplice omicidio di Casalotti e il legame con la comunità bengalese

A Roma, nel giugno 2026, il triplice omicidio di Casalotti ha riportato l’attenzione sulla comunità bengalese. Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Arzu, 38, e la figlia Alicia, di otto anni, sono stati uccisi nella loro abitazione. Il figlio maggiore è sopravvissuto all’aggressione. Per la strage è ricercato Shahadat Hossain, 43 anni, cittadino bengalese, indicato dagli investigatori come responsabile.

Secondo la ricostruzione investigativa, aveva perseguitato la donna con avances non ricambiate. Il giorno del delitto aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e il permesso di soggiorno dalla Questura di Frosinone. Dopo il triplice omicidio, Hossain è riuscito a lasciare Roma e a raggiungere la Serbia.

È tuttora in fuga. Gli investigatori devono ricostruire i suoi spostamenti e i contatti che gli hanno consentito di sottrarsi alle ricerche. Tra gli aspetti da approfondire figura l’eventuale sostegno ricevuto all’interno di una rete comunitaria chiusa e difficile da penetrare. Il filo delle verifiche richieste da Cantalamessa riguarda la destinazione dei capitali. I pagamenti alle organizzazioni che gestiscono i viaggi clandestini, le rimesse verso il Bangladesh e l’attività economica di alcuni esercizi commerciali costituiscono ambiti distinti sui quali il senatore chiede accertamenti.

L’obiettivo è individuare eventuali flussi finanziari di provenienza illecita e verificare se siano stati reinvestiti in attività apparentemente regolari.