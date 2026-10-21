Prato, l’aggressione con machete e roncola ripresa dalle telecamere

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le fasi del raid del 28 settembre, durante il quale la vittima è stata colpita ripetutamente ed è finita a terra. Per l’aggressione, contestata come tentato omicidio, è stato arrestato un uomo; per il presunto complice sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.
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Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante
Il presidente della Commissione d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia la convocazione dell’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e di Gabriele Ceccherelli, indicato come presunto organizzatore dell’intimidazione. «Non c’era volontà di uccidere, ma di intimidirlo», sostiene Vinci. Non sono stati individuati i presunti esecutori materiali.