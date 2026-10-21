Prato, l’aggressione con machete e roncola ripresa dalle telecamere

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le fasi del raid del 28 settembre, durante il quale la vittima è stata colpita ripetutamente ed è finita a terra. Per l’aggressione, contestata come tentato omicidio, è stato arrestato un uomo; per il presunto complice sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.

Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante
Inchieste

Morte di David Rossi, la Commissione indica Mussari come presunto mandante

Il presidente della Commissione d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia la convocazione dell’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e di Gabriele Ceccherelli, indicato come presunto organizzatore dell’intimidazione. «Non c’era volontà di uccidere, ma di intimidirlo», sostiene Vinci. Non sono stati individuati i presunti esecutori materiali.